A Discovery of Witches 3 ci sarà, Matthew e Diana pronti per il capitolo finale (Di lunedì 15 febbraio 2021) A Discovery of Witches 3 ci sarà. Questo è il responso arrivato proprio in queste ore che non fa altro che confermare i rumors che erano già nell’aria ormai da un po’. La serie tv Sky con Matthew e Diana tornerà proprio per il terzo e ultimo capitolo, quello che possiamo definire il gran finale tratt da ‘Il bacio delle tenebre’, il terzo e ultimo volume della ‘Trilogia delle anime’ della scrittrice Deborah Harkness da cui è nata la serie. Proprio il 9 febbraio scorso sono iniziate le riprese della terza stagione che riporterà sullo schermo proprio il vampiro Matthew e la strega Diana al più tardi a gennaio del 2022, quindi esattamente un anno. ATTENZIONE SPOILER! La seconda stagione della serie si è conclusa proprio sabato sera ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Aof3 ci. Questo è il responso arrivato proprio in queste ore che non fa altro che confermare i rumors che erano già nell’aria ormai da un po’. La serie tv Sky contornerà proprio per il terzo e ultimo, quello che possiamo definire il grantratt da ‘Il bacio delle tenebre’, il terzo e ultimo volume della ‘Trilogia delle anime’ della scrittrice Deborah Harkness da cui è nata la serie. Proprio il 9 febbraio scorso sono iniziate le riprese della terza stagione che riporterà sullo schermo proprio il vampiroe la stregaal più tardi a gennaio del 2022, quindi esattamente un anno. ATTENZIONE SPOILER! La seconda stagione della serie si è conclusa proprio sabato sera ...

tobyregboitalia : A Discovery of Witches, la serie tv avrà una terza stagione - tobyregbofan1 : A Discovery of Witches, la serie tv avrà una terza stagione: sarà quella finale | Sky TG24 - sweeneywwho : ho appena guardato episodio S02 | E07 di A Discovery of Witches #tvshowtime #adiscoveryofwitches… - adrianamircia : RT @SkyTG24: A Discovery of Witches, la serie tv avrà una terza stagione: sarà quella finale - yoursIbelieve : Voglio già piangere e disperarmi perché a discovery of witches è una delle serie più belle degli ultimi anni e ha u… -