“Ti aspettiamo vita nostra” Fiocco rosa a Uomini e Donne | l’annuncio sui social arriva dalla coppia

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 14 febbraio 2021), vi ricordate Sonia Pattarino? Per l’ex corteggiatrice è tempo di guardare al futuro con occhi ricchi di gioia. Infatti ha dato a tutti il lieto annuncio attraverso la sua pagina Instagram in merito a una novità che renderà ancora più felice la sua. Ormai nota come web influencer, la frizzante 34enne ha pubblicato nelle ultime ore una foto molto loquace. Una foto a volte riesce a sostituire mille parole. In braccio al suo amatissimo Giovanni La Camera, Sonia mostra a tutti anche un dettaglio, con il quale comunicare a tutti la splendida novità in vista. Si tratta di un passo importante nelladi una, e a pochi minutipubblicazione sul, l’influencer non poteva che ricevere i complimenti da parte di tutti.. Per la gioia ...