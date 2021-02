"Scene di guerriglia". Insulti nel M5s, dopo la rissa il crac: "Quanti non votano la fiducia", cifre pazzesche (Di domenica 14 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi si è appena insediato, ma già deve fare i conti con l'aria pesante che si respira all'interno del Movimento 5 Stelle, che secondo i soliti bene informati sarebbe sfociata anche in vere e proprie "Scene di guerriglia" durante la riunione di sabato sera. Non che al nuovo premier interessi particolarmente, dato che i numeri della sua maggioranza restano ampi a prescindere da cosa farà la fronda grillina. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall'Agi sarebbero almeno una ventina i senatori del M5s pronti a non votare la fiducia all'esecutivo di Draghi, venendo meno al vincolo con la base elettorale sancito dalla votazione sulla piattaforma Rousseau. Votazione che però per la fronda è stata “truffaldina”, dato che il quesito non rispecchiava la realtà dei fatti, come spiegato da Barbara Lezzi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi si è appena insediato, ma già deve fare i conti con l'aria pesante che si respira all'interno del Movimento 5 Stelle, che secondo i soliti bene informati sarebbe sfociata anche in vere e proprie "di" durante la riunione di sabato sera. Non che al nuovo premier interessi particolarmente, dato che i numeri della sua maggioranza restano ampi a prescindere da cosa farà la fronda grillina. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall'Agi sarebbero almeno una ventina i senatori del M5s pronti a non votare laall'esecutivo di Draghi, venendo meno al vincolo con la base elettorale sancito dalla votazione sulla piattaforma Rousseau. Votazione che però per la fronda è stata “truffaldina”, dato che il quesito non rispecchiava la realtà dei fatti, come spiegato da Barbara Lezzi che ...

