Sampdoria | Ranieri | «Obiettivo 40 punti | oggi ha deciso la qualità»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Claudio, tecnico della, parla dopo la vittoria contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei blucerchiati Claudio, ai microfoni di Sky Sport, parla della vittoria sulla Fiorentina. VITTORIA – «Partita importante e difficile. Questo per la situazione della Fiorentina che aveva bisogno di fare, buon per me che ho una rosa ampia e mettere al momento giusto Candreva, Quagliarella e Ekdal è tanta roba. Il primo tempo è stato molto tattico, nel secondo tempo hodi mettere la. Poi c’è stata anche un po’ di fortuna, soprattutto sulla conclusione di testa di Milenkovic».– «Noi dobbiamo fare 40. Quando ci arriveremo dirò che dobbiamo fare 26anche al ritorno. ...