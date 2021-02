Paolo Cattani | la vita del giovane arbitro spezzata a soli 33 anni

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Cattani

Doveva essere una gita sulla neve, approfittando della ritrovata libertà della zona gialla, una giornata a contatto con la natura , ma peri nvece, è stata l'ultima della sua vita. Il 33enne di Gemona in quell'escursione in compagnia degli amici, lungo il sentiero CAI 713, ha perso la vita nel tentativo di recuperare un ...Una persona di 33 anni, il gemonese, è morta precipitando lungo un sentiero a Forcella di Ledis,sotto il monte Chiampon, nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 15. Si tratta del secondo incidente mortale della giornata ...GEMONA. Con due amici era salito sul monte Chiampon, ma il rientro da quell'escursione gli è stato fatale. Paolo Cattani, 33 anni, di Gemona, è morto sabato dopo essere scivolato lungo il sentiero Cai ...