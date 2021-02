Lukaku devastante e decisivo, a 27 anni ha già raggiunto un record (Di domenica 14 febbraio 2021) Al momento Inter-Lazio è decisa dalla doppietta di Lukaku che sta trascinando i nerazzurro. Proprio grazie ai due gol firmati al Mezza il belga ha raggiunto un record importante. Romelu Lukaku al momento risulta essere l’uomo decisivo di questo Inter-Lazio, con i nerazzurri che si stanno imponendo per 2-0 proprio grazie alla doppietta dell’attaccante belga. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 febbraio 2021) Al momento Inter-Lazio è decisa dalla doppietta diche sta trascinando i nerazzurro. Proprio grazie ai due gol firmati al Mezza il belga haunimportante. Romelual momento risulta essere l’uomodi questo Inter-Lazio, con i nerazzurri che si stanno imponendo per 2-0 proprio grazie alla doppietta dell’attaccante belga. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OptaPaolo : 300 - Romelu #Lukaku ha realizzato il suo 300º gol in carriera tra prima squadra e Nazionale maggiore. Devastante.… - Inter : ?? | LAAAAAUUUUTTIIIIIII!!! 64' - Azione devastante di #Lukaku sulla destra che mette al centro un cioccolatino per… - yojcj : RT @Inter: ?? | LAAAAAUUUUTTIIIIIII!!! 64' - Azione devastante di #Lukaku sulla destra che mette al centro un cioccolatino per #Lautaro!!!… - ITA_Portierone : RT @Inter: ?? | LAAAAAUUUUTTIIIIIII!!! 64' - Azione devastante di #Lukaku sulla destra che mette al centro un cioccolatino per #Lautaro!!!… - PupiZanetti96 : RT @Inter: ?? | LAAAAAUUUUTTIIIIIII!!! 64' - Azione devastante di #Lukaku sulla destra che mette al centro un cioccolatino per #Lautaro!!!… -