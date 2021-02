LIVE – Discesa maschile Mondiali Cortina 2021 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 14 febbraio 2021) Lascritta dellaliberadid’Ampezzo, valevole per idi sci alpino. Dopo la gara delle donne, vinta da Corinne Suter, i velocisti scendono in pista con Dominik Paris a caccia di una medaglia tra le nevi italiane. La gara è in programma domenica 14 febbraio alle ore 11. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it LA START LIST AGGIORNA LA11.00 – Buongiorno a tutti! Si parte con la, il primo a scendere è l’oro in Super-G Kriechmayr SportFace.