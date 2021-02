La Lega spara contro il governo di cui fa parte: 'Stop allo sci vergognoso' (Di domenica 14 febbraio 2021) La decisione del Comitato tecnico scientifico di rinnovare la chiusura delle piste da sci alla vigilia della riapertura ha scatenato innumerevoli polemiche, ma per il Cts ( e di conseguenza, anche per ... Leggi su globalist (Di domenica 14 febbraio 2021) La decisione del Comitato tecnico scientifico di rinnovare la chiusura delle piste da sci alla vigilia della riapertura ha scatenato innumerevoli polemiche, ma per il Cts ( e di conseguenza, anche per ...

globalistIT : - bugsbonny76 : RT @beretta_g: Armi in libera vendita. La #Lega ha presentato una proposta di legge perché, evidentemente, quella attuale non è sufficiente… - ZeniaConfusa : RT @beretta_g: Armi in libera vendita. La #Lega ha presentato una proposta di legge perché, evidentemente, quella attuale non è sufficiente… - xulnet : RT @beretta_g: Armi in libera vendita. La #Lega ha presentato una proposta di legge perché, evidentemente, quella attuale non è sufficiente… - dbgiovanna : RT @beretta_g: Armi in libera vendita. La #Lega ha presentato una proposta di legge perché, evidentemente, quella attuale non è sufficiente… -