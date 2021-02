La Dad è stata un problema per una famiglia su tre (Di domenica 14 febbraio 2021) Studio UNICEF-Univ. Cattolica su COVID e DAD: 1 famiglia italiana su 3 non è stata in grado di sostenere adeguatamente l’apprendimento a distanza dei bambini Secondo un nuovo studio basato sulla somministrazione di questionari a 1.028 famiglie in tutta Italia, circa il 27% di queste ha riferito di non aver posseduto tecnologie adeguate durante il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 14 febbraio 2021) Studio UNICEF-Univ. Cattolica su COVID e DAD: 1italiana su 3 non èin grado di sostenere adeguatamente l’apprendimento a distanza dei bambini Secondo un nuovo studio basato sulla somministrazione di questionari a 1.028 famiglie in tutta Italia, circa il 27% di queste ha riferito di non aver posseduto tecnologie adeguate durante il… L'articolo Corriere Nazionale.

