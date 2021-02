Inter-Lazio: le formazioni ufficiali (Di domenica 14 febbraio 2021) Il posticipo domenicale della 22a giornata di Serie A mette di fronte Inter e Lazio. I nerazzurri vogliono la vittoria per prendersi il primo posto, dopo la sconfitta del Milan, di fronte c’è però la Lazio, la squadra più in forma del momento reduce da 6 vittorie di fila. Queste le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Simone Inzaghi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Il posticipo domenicale della 22a giornata di Serie A mette di fronte. I nerazzurri vogliono la vittoria per prendersi il primo posto, dopo la sconfitta del Milan, di fronte c’è però la, la squadra più in forma del momento reduce da 6 vittorie di fila. Queste le(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Simone Inzaghi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - genovesergio76 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Forfait nel riscaldamento: Radu salta #InterLazio ? - DismoDan : @masolinismo Questa partita la dominerà la Lazio ma vincerà l'Inter con gol da calcio d'angolo -