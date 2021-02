Infortunio Kalinic, Juric preoccupato: «Non so quando tornerà» (Di domenica 14 febbraio 2021) Juric è preoccupato per le condizioni di Nikola Kalinic: ecco le dichiarazioni del tecnico del Verona sul nuovo Infortunio del croato Ivan Juric è preoccupato per le condizioni di Nikola Kalinic. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Verona dopo il nuovo stop dell’attaccante croato ex Milan e Fiorentina. Kalinic – «Ci voleva molto perché iniziasse a farci vedere qualcosa. Lunedì doveva comunque giocare Lasagna, ma lui faceva comunque cose da giocatore vero. In questo momento l’abbiamo perso, non lo so, per un tempo non breve». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)per le condizioni di Nikola: ecco le dichiarazioni del tecnico del Verona sul nuovodel croato Ivanper le condizioni di Nikola. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Verona dopo il nuovo stop dell’attaccante croato ex Milan e Fiorentina.– «Ci voleva molto perché iniziasse a farci vedere qualcosa. Lunedì doveva comunque giocare Lasagna, ma lui faceva comunque cose da giocatore vero. In questo momento l’abbiamo perso, non lo so, per un tempo non breve». Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Nuovo infortunio per Kalinic 'Tempi di recupero non brevi' ? - Eduaful55 : RT @DiMarzio: '#Kalinic si è fatto male, domani gioca #Lasagna'. #Juric presenta la sfida con il Parma - DiMarzio : '#Kalinic si è fatto male, domani gioca #Lasagna'. #Juric presenta la sfida con il Parma - SOSFanta : ?? BREAKING - Infortunio per Kalinic e Pellè: saltano #VeronaParma e non solo, le novità ? -