Diletta Leotta e Can Yaman avvinghiati: scandalo sui social (Di domenica 14 febbraio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman hanno trascorso un San Valentino molto romantico, con tanto di baci al tramonto. Ma secondo alcuni stavolta hanno esagerato. E' di poche decine di minuti fa la romantica foto pubblicata da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram. Can Yaman e la giornalista di Dazn si scambiano effusioni e tenerezze al tramonto.

