Daydreamer annullato il serale. Ecco quando andrà in onda il prossimo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 febbraio 2021): sembra impossibile, ma Mediaset ha deciso di cambiare ancora la programmazione della soap! Vogliamo vedere come?: i dettagli della news Il portale “Torre Sette” rende noto che la soap con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir che interpretano Can e Sanem, sarà solo in daytime dal lunedì al venerdì fino a marzo. Niente prima serata il martedì dunque, perché ci sarà la Champions League. Alla sera dovrebbe tornare il 23 o il 24 marzo o comunque dopo la fine del “Grande Fratello Vip”. La notizia ha scontentato le fan, che hanno chiesto al Biscione di pensare ad un’altra prima serata.potrebbe finire “”? La soap va indallo scorso 10 giugno. Poi, dopo la pausa estiva di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, sono iniziati gli (esasperanti) cambi di ...