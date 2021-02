Beppe Grillo tratta da imbecilli i grillini ribelli: ma quale "transizione cerebrale?" (Di domenica 14 febbraio 2021) Chiamatela "sindrome della transizione cerebrale". «Per capire col cervello bisogna prima sentire col cuore. È di una transizione cerebrale che abbiamo bisogno». Cuore, cervello e realpolitik. Quando Beppe Grillo, dal suo blog, intreccia un discorso aulico sul futuro del M5S, si rivolge ai propri dissidenti con la levità d'una mazza ferrata. Li avverte: svitatevi la testa, cambiate i neuroni, e accettate Draghi, la «miglior soluzione possibile». Dà, in pratica, dei decerebrati a quella frangia di parlamentari del Movimento 5 Stelle che non si accontenta dei ministeri assegnati «ai nostri Di Maio, Patuanelli, D'Incà e Dadone»; ma che ritiene - forse non a torto - di aver perso completamente il controllo dei ruoli chiave nell'esecutivo. E i ribelli, qui, sulla carta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Chiamatela "sindrome della". «Per capire col cervello bisogna prima sentire col cuore. È di unache abbiamo bisogno». Cuore, cervello e realpolitik. Quando, dal suo blog, intreccia un discorso aulico sul futuro del M5S, si rivolge ai propri dissidenti con la levità d'una mazza ferrata. Li avverte: svitatevi la testa, cambiate i neuroni, e accettate Draghi, la «miglior soluzione possibile». Dà, in pratica, dei decerebrati a quella frangia di parlamentari del Movimento 5 Stelle che non si accontenta dei ministeri assegnati «ai nostri Di Maio, Patuanelli, D'Incà e Dadone»; ma che ritiene - forse non a torto - di aver perso completamente il controllo dei ruoli chiave nell'esecutivo. E i, qui, sulla carta, ...

