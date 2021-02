Tommaso Zorzi, i fan chiedono aiuto a Fedez per mandarlo in finale (Di sabato 13 febbraio 2021) Lunedì sarà decretato il terzo finalista del Gf Vip e intanto i fan si appellano a Fedez per aiutare l’influencer milanese ad andare in finale Una sorta di compromesso è quello proposto su Twitter a Fedez: “Fedez aiutaci a mandare Tommaso in finale e ti giuro che ti facciamo vincere Sanremo contro il Codacons”, scrive un utente. Non tarda ad arrivare la risposta dell’artista che dice: “Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui! (per Sanremo sarei già contento di riuscire a non vomitare/svenire sul palco per l’ansietta, quindi va bene così”. Fedez non nasconde la sua simpatia per Zorzi e che fa il tifo per il concorrente del Gf Vip, che si contende il tealevoto con Rosalinda Cannavò e Andrea ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Lunedì sarà decretato il terzo finalista del Gf Vip e intanto i fan si appellano aper aiutare l’influencer milanese ad andare inUna sorta di compromesso è quello proposto su Twitter a: “aiutaci a mandareine ti giuro che ti facciamo vincere Sanremo contro il Codacons”, scrive un utente. Non tarda ad arrivare la risposta dell’artista che dice: “Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui! (per Sanremo sarei già contento di riuscire a non vomitare/svenire sul palco per l’ansietta, quindi va bene così”.non nasconde la sua simpatia pere che fa il tifo per il concorrente del Gf Vip, che si contende il tealevoto con Rosalinda Cannavò e Andrea ...

