Per Mattarella già si parla di una proroga per accompagnare Draghi fino a fine legislatura (Di sabato 13 febbraio 2021) Per Sergio Mattarella proroga di un anno del mandato presidenziale. L’indiscrezione la butta là La Stampa, sottolineando che il governo Draghi è anche, e parecchio, un governo del presidente. In particolare tre ministri li avrebbe blindati proprio il Quirinale. Cartabia, Guerini e Lamorgese. Un trio che per volere di Mattarella non doveva far parte delle contrattazioni sui ministeri. La Stampa: su tre ministri la mano del presidente Mattarella “In questo governo – scrive La Stampa – l’impronta di Mattarella è incontestabile. Alcune scelte sono espressamente sue. Sul Colle non si fa mistero che le conferme di due ministri, Luciana Lamorgese all’Interno e Lorenzo Guerini alla Difesa, garantiscono continuità in posizioni chiave per la sicurezza nazionale. Il Quirinale le ha tolte ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Per Sergiodi un anno del mandato presidenziale. L’indiscrezione la butta là La Stampa, sottolineando che il governoè anche, e parecchio, un governo del presidente. In particolare tre ministri li avrebbe blindati proprio il Quirinale. Cartabia, Guerini e Lamorgese. Un trio che per volere dinon doveva far parte delle contrattazioni sui ministeri. La Stampa: su tre ministri la mano del presidente“In questo governo – scrive La Stampa – l’impronta diè incontestabile. Alcune scelte sono espressamente sue. Sul Colle non si fa mistero che le conferme di due ministri, Luciana Lamorgese all’Interno e Lorenzo Guerini alla Difesa, garantiscono continuità in posizioni chiave per la sicurezza nazionale. Il Quirinale le ha tolte ...

dariofrance : Grazie al Presidente Mattarella e al Presidente Draghi. Cercherò di onorare al meglio la fiducia, lavorando perché… - PaoloGentiloni : Auguri a Mario #Draghi e al nuovo governo per le grandi sfide che affronterà. Grazie al Presidente #Mattarella. E viva l’Italia ???????? - renatobrunetta : Ringrazio il Presidente Mattarella e il Presidente Draghi per la fiducia accordatami. Ringrazio il Presidente Berlu… - PRCPadova : RT @DaxGregory: Unità per una sinistra alternativa e svegliare il popolo forza ???? #Sinistra #governodeimigliori #governoDraghi #comunisti… - FAspromonti : @LegaSalvini Aspetto che passi questo momento di gloria per Draghi. Ma poi siederò sulla riva del fiume...come i ci… -