Parlami d'amore, Veronica Pivetti sorprende con il look total black (Di domenica 14 febbraio 2021) Che fossero una coppia davvero ben assortita avevamo avuto modo di scoprirlo già diversi anni fa, ma questa volta Veronica Pivetti e Paolo Conticini si sono superati. Insieme alla conduzione del nuovo show Parlami d'amore, ci hanno fatto sognare con un vero e proprio viaggio nel tempo all'insegna della musica e dei sentimenti. La serata speciale con Parlami d'amore, in onda su Rai1, ha aperto la serie di eventi intitolata A grande richiesta: nel corso delle prossime settimane, l'emittente trasmetterà diversi show dedicati interamente alla musica italiana, in concomitanza dell'avvicinarsi del Festival di Sanremo 2021. Veronica Pivetti e Paolo Conticini, l'inossidabile coppia di Provaci ancora Prof!, hanno avuto l'onore di aprire il ciclo Rai con un ...

