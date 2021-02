Paderno Dugnano, i carabinieri chiudono bar ritrovo di pregiudicati (Di sabato 13 febbraio 2021) I carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano hanno dato esecuzione al decreto di chiusura per la durata di giorni 10, emesso dal Questore di Milano, nei confronti di un esercizio commerciale, ubicato in via Bruno Buozzi di Paderno Dugnano. Il provvedimento è stato emesso a seguito di proposta di chiusura avanzata dai carabinieri della Tenenza td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 13 febbraio 2021) Idella Tenenza dihanno dato esecuzione al decreto di chiusura per la durata di giorni 10, emesso dal Questore di Milano, nei confronti di un esercizio commerciale, ubicato in via Bruno Buozzi di. Il provvedimento è stato emesso a seguito di proposta di chiusura avanzata daidella Tenenza td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Nel corso della mattinata di ieri venerdì 12 Febbraio, i militari della Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano hanno dato esecuzione al decreto di chiusura per la durata di giorni 10, emesso dal Questore di Milano, nei confronti di un' esercizio commerciale, ubicato in via Bruno Buozzi di ...

I carabinieri della Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano venerdì hanno chiuso per 10 giorni un bar in via Bruno Buozzi a Paderno Dugnano, eseguendo un decreto emesso dal Questore di Milano. La proposta di chiusura era stata avanzata dagli ...

Paderno Dugnano: bar chiuso per dieci giorni. Per i carabinieri lì si acquistava droga Il Cittadino di Monza e Brianza

I carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano hanno dato esecuzione al decreto di chiusura per la durata di giorni 10, emesso dal Questore di Milano, nei ...

