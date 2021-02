M5s in fibrillazione, il senatore Ferrara: «Conte, solo tu puoi salvarci. Draghi non ci rappresenta, ma su Rousseau non si rivoterà» – L’intervista (Di sabato 13 febbraio 2021) «Purtroppo la situazione non è facile». «Credo che giovedì una decina di noi non daranno la fiducia a Draghi». Il tenore dei messaggi che trapelano da alcuni senatori 5 stelle riunitisi alle 18, qualche ora dopo il giuramento del governo Draghi, è tetro. Non passa nemmeno un’ora dall’avvio del meeting, che arriva l’ennesima defezione dal gruppo parlamentare: il deputato Giuseppe D’Ambrosio. «Non posso dimenticare – scrive il grillino – di essere stato paracadutato nel 2013 in parlamento, grazie ad un miracolo fatto da un visionario come Beppe Grillo per poi realizzare, con un gruppo meraviglioso, cinque anni di opposizione durissima a tutti coloro che dal 2018 però, ci hanno minato da dentro, cambiandoci e trasformandoci in peggio». Non è l’ultimo parlamentare che lascerà il Movimento. Alle 21.30, intanto, è convocata su Zoom la seconda riunione ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) «Purtroppo la situazione non è facile». «Credo che giovedì una decina di noi non daranno la fiducia a». Il tenore dei messaggi che trapelano da alcuni senatori 5 stelle riunitisi alle 18, qualche ora dopo il giuramento del governo, è tetro. Non passa nemmeno un’ora dall’avvio del meeting, che arriva l’ennesima defezione dal gruppo parlamentare: il deputato Giuseppe D’Ambrosio. «Non posso dimenticare – scrive il grillino – di essere stato paracadutato nel 2013 in parlamento, grazie ad un miracolo fatto da un visionario come Beppe Grillo per poi realizzare, con un gruppo meraviglioso, cinque anni di opposizione durissima a tutti coloro che dal 2018 però, ci hanno minato da dentro, cambiandoci e trasformandoci in peggio». Non è l’ultimo parlamentare che lascerà il Movimento. Alle 21.30, intanto, è convocata su Zoom la seconda riunione ...

