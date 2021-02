Inter, Conte: “Chiedo scusa per il gesto di Torino. Con la Lazio test difficile e stimolante” (Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa il big match di domani sera che vedrà i meneghini opposti alla Lazio. L'allenatore pugliese ha iniziato la conferenza tornando sui fatti accaduti in settimana nel corso della sfida contro la Juventus: "Mi spiace e sono qui per scusarmi perché a degli insulti ho reagito in maniera sbagliata. Avrei potuto reagire in altra maniera più simpatica, applaudendo, alzando il pollice per far capire che stavo ascoltando cosa mi stavano dicendo e sarei stato più positivo. Mi spiace e ne farò tesoro per le prossime volte. Lazio? Stiamo parlando di una realtà consolidata del campionato italiano, con una struttura precisa e giocatori di grande qualità e spessore. Una squadra che viene da tante vittorie consecutive, sarà un test ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore dell'Antonioha presentato in conferenza stampa il big match di domani sera che vedrà i meneghini opposti alla. L'allenatore pugliese ha iniziato la conferenza tornando sui fatti accaduti in settimana nel corso della sfida contro la Juventus: "Mi spiace e sono qui perrmi perché a degli insulti ho reagito in maniera sbagliata. Avrei potuto reagire in altra maniera più simpatica, applaudendo, alzando il pollice per far capire che stavo ascoltando cosa mi stavano dicendo e sarei stato più positivo. Mi spiace e ne farò tesoro per le prossime volte.? Stiamo parlando di una realtà consolidata del campionato italiano, con una struttura precisa e giocatori di grande qualità e spessore. Una squadra che viene da tante vittorie consecutive, sarà un...

Striscia : Questa sera a #Striscia, ANTONIO CONTE RIFIUTA IL TAPIRO D'ORO Dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la… - pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - Inter : ?? | FORMAZIONE #JuventusInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per la semifinale di ritorno della… - _i_n_d_i_o_ : RT @Rnerazzurrait: #Conte in conferenza dice di aver reagito agli insulti ma di aver comunque sbagliato e chiede scusa. Sarebbe bene che c… - marcovarini : RT @Rnerazzurrait: #Conte in conferenza dice di aver reagito agli insulti ma di aver comunque sbagliato e chiede scusa. Sarebbe bene che c… -