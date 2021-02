**Governo: Quartapelle, 'Berlusconi più bravo di Zingaretti, delusa dal Pd'** (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne. Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con dieci donne ministre e tredici ministri uomini, quindi un governo perfettamente in linea con la rappresentanza di genere a livello europeo”. Lo ha detto Lia Quartapelle, del Partito democratico, in un'intervista a Radio Popolare. Berlusconi è stato più bravo di Zingaretti da questo punto di vista? "Sì. E rilevo anche che Draghi ha scelto le ministre tecniche per ruoli importanti, ministeri con portafoglio. Si potevano prendere spunti sia dalla parte tecnica che quella politica e purtroppo il Pd non lo ha fatto", replica la Quartapelle. Per la deputata del Pd, "da noi più che le regole dello statuto, più che i valori prevale una logica ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne. Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con dieci donne ministre e tredici ministri uomini, quindi un governo perfettamente in linea con la rappresentanza di genere a livello europeo”. Lo ha detto Lia, del Partito democratico, in un'intervista a Radio Popolare.è stato piùdida questo punto di vista? "Sì. E rilevo anche che Draghi ha scelto le ministre tecniche per ruoli importanti, ministeri con portafoglio. Si potevano prendere spunti sia dalla parte tecnica che quella politica e purtroppo il Pd non lo ha fatto", replica la. Per la deputata del Pd, "da noi più che le regole dello statuto, più che i valori prevale una logica ...

LiaQuartapelle : Non bisogna avere paura della conversione europeista della Lega. Sfidiamoli su visioni diverse dell’Italia. Impegni… - TV7Benevento : **Governo: Quartapelle, 'Berlusconi più bravo di Zingaretti, delusa dal Pd'**... - silbarbe66 : @ManuelaPerrone Penso alla Tinagli a Lia Quartapelle o altre donne bravissime impegnate in giunte locali... possibi… - agiusti2 : @AlbertoBagnai @borghi_claudio volevo informarvi che pensavo di averle viste tutte poi mi è capitata la Quartapelle… - giancarlogigli2 : RT @LiaQuartapelle: Non bisogna avere paura della conversione europeista della Lega. Sfidiamoli su visioni diverse dell’Italia. Impegniamoc… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Quartapelle Ungheria: interrogazione Sensi - Quartapelle su chiusura radio indipendente Klubradio

... Filippo Sensi e Lia Quartapelle, sulla 'radio ungherese Klubradio, una delle ultime emittenti ... Alla luce di tutto questo, i due parlamentari dem chiedono al governo 'quali azioni intenda ...

Ungheria, KlubRadio verso chiusura, si spegne ultima radio libera

Firmata da Lia Quartapelle e Filippo Sensi, dal Pd arriva una interrogazione parlamentare al ministro degli Esteri ...media raggruppate in una unica fondazione e il 90% dei media controllati dal governo.

**Governo: Quartapelle, 'Berlusconi più bravo di Zingaretti, delusa dal Pd'** Il Tempo Quartapelle (PD): Sulle donne delusa dal mio partito

(AGR) “Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne. Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con dieci donne ministre e tredici ministri uomini, ...

Ungheria: interrogazione Sensi-Quartapelle su chiusura radio indipendente Klubradio

Condividi questo articolo:Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Un’interrogazione al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale firmata dai parlamentari Pd, Filippo Sensi e Lia Quartapelle ...

... Filippo Sensi e Lia, sulla 'radio ungherese Klubradio, una delle ultime emittenti ... Alla luce di tutto questo, i due parlamentari dem chiedono al'quali azioni intenda ...Firmata da Liae Filippo Sensi, dal Pd arriva una interrogazione parlamentare al ministro degli Esteri ...media raggruppate in una unica fondazione e il 90% dei media controllati dal(AGR) “Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne. Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con dieci donne ministre e tredici ministri uomini, ...Condividi questo articolo:Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Un’interrogazione al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale firmata dai parlamentari Pd, Filippo Sensi e Lia Quartapelle ...