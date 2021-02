Gli "invisibili" di Novara scampati all'incendio del garage dove vivevano (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI – “Li stiamo cercando: siamo pronti ad offrire loro un posto caldo dove dormire, ma per il momento non so come rintracciarli”. E' rammaricato il vicesindaco e assessore alle politiche sociali del Comune di Novara, Franco Caressa. Le tre persone, padre e due figli, che ieri pomeriggio sono state coinvolte nell'incendio di una catasta di immondizia abbandonata nel tunnel dei garage di un fabbricato delle case popolari della periferia nord est di Novara sono come svanite nel nulla. Anche i servizi sociali del comune, che li hanno in carico da diverso tempo, non hanno un recapito telefonico per ricontattarli. Il giorno dopo, lo scenario dell'incendio è una specie di paesaggio lunare. Nel tunnel sotterraneo, una lunga fila di autorimesse non utilizzate e inagibili: in due di queste la ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI – “Li stiamo cercando: siamo pronti ad offrire loro un posto caldodormire, ma per il momento non so come rintracciarli”. E' rammaricato il vicesindaco e assessore alle politiche sociali del Comune di, Franco Caressa. Le tre persone, padre e due figli, che ieri pomeriggio sono state coinvolte nell'di una catasta di immondizia abbandonata nel tunnel deidi un fabbricato delle case popolari della periferia nord est disono come svanite nel nulla. Anche i servizi sociali del comune, che li hanno in carico da diverso tempo, non hanno un recapito telefonico per ricontattarli. Il giorno dopo, lo scenario dell'è una specie di paesaggio lunare. Nel tunnel sotterraneo, una lunga fila di autorimesse non utilizzate e inagibili: in due di queste la ...

