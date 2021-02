(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lasseè undel Heerenveen: il centrocampista danese è tornato in Olanda dopo l’esperienza al Genoa Lasseè undel Heerenveen. Lo rende noto il club con un comunicato. 34 anni, l’ex centrocampista del Genoa era svincolato dopo aver risolto il contratto col club ligure lo scorso 7 gennaio. ? ??????, ????? ?#KLASSEDEAL — sc Heerenveen (@scHeerenveen) February 12, 2021 Leggi su Calcionews24.com

jacopoformia : ?? Ufficiale: Schone è un nuovo giocatore dell’Heerenveen! ?? L’ex Ajax e Genoa era stato seguito anche dal Toro.… - SerieBNewsCom : ?? #Monza, è UFFICIALE: #Schone torna in Olanda - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ? UFFICIALE - #Heerenveen, ecco Lasse #Schone ?? L’annuncio #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - CrapanzanoRobin : RT @BombeDiVlad: ? UFFICIALE - #Heerenveen, ecco Lasse #Schone ?? L’annuncio #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Heerenveen, ecco Lasse #Schone ?? L’annuncio #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Schone

Lasseè un nuovo giocatore del Heerenveen: il centrocampista danese è tornato in Olanda dopo l'esperienza al ...Lasseè un nuovo giocatore dell'Heerenveen . Lo rende noto il club olandese attraverso un comunicatoapparso sul sito della società e sui canali social del club. A 34 anni, l'ex ...Lasse Schone è un nuovo giocatore del Heerenveen: il centrocampista danese è tornato in Olanda dopo l'esperienza al Genoa ...Commenta per primo Lasse Schone riparte dall’Heerenveen: l’ex centrocampista di Ajax e Genoa ha firmato un contratto fino al termine della stagione. #KLASSEDEAL — sc Heerenveen (@scHeerenveen) Febru ...