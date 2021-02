Tour de la Provence 2021 | Davide Ballerini | “Questa vittoria è per la squadra” Giulio Ciccone | “Mollema mi ha pilotato alla grande”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Doppietta italiana oggi alde la, dovehanno chiuso al primo e al secondo posto in una volata che ha visto, tra le altre cose, la caduta di Julian Alaphilippe. Ma non è il francese il principale oggetto delle dichiarazioni dei due portacolori dell’Italia ciclistica. Queste le parole di, riportate dai media ciclistici tra cui Tuttobiciweb: “Quando vedi come funziona, senti che devi dare il massimo e lottare per lafino all’ultimo momento. Basta guardare il loro lavoro: sono stati incredibili, anche oggi siamo stati l’unicaa lavorare instancabilmente davanti fino all’ultimo chilometro. Lo sprint è stato duro, ma ho ...

Due tappe, due vittorie. Successo inarrestabile con grandi emozioni per il ciclista comasco Davide Ballerini alde la. Il canturino della Deceuninck - Quick Step non solo ha conquistato ieri la prima tappa, ma oggi si è reso protagonista di un'altra impresa, trionfando anche nella seconda. Il ...Il corridore della Deceuninck ha debuttato ieri nella prima tappa delde la, e come nel suo stile più classico è stato subito il mattatore della giornata, con una corsa generosa e ...Doppietta italiana oggi al Tour de la Provence, dove Davide Ballerini e Giulio Ciccone hanno chiuso al primo e al secondo posto in una volata che ha visto, tra le altre cose, la caduta di Julian Alaph ...Davide Ballerini ha vinto la seconda tappa del Tour de la Provence 2021, superando in volata Giulio Ciccone e regalandosi il bis dopo il successo ottenuto nell'esordio di ieri, in un contesto ancora p ...