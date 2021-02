Spezia, Italiano: “Il Milan è in grande condizione ma va affrontato con concentrazione massima” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Partita complicata per lo Spezia che sfiderà la capolista Milan. Il tecnico Vincenzo Italiano, alla vigilia del match presenta la partita di domani sera: "Siamo consapevoli di affrontare la prima della classe, una squadra in grande condizione soprattutto mentale, hanno grandi giocatori con tanta qualità da mettere in campo. Ci aspetta l'ennesima sfida da affrontare con la massima attenzione e concentrazione. Vogliamo dare continuità alla bella prestazione dello scorso turno con il Sassuolo e infatti abbiamo lavorato con grande intensità e preparato questa sfida con grande serenità".NUOVA PROPRIETA' - "Adesso è tutto ufficiale ma questo passaggio non compromette il nostro lavoro. La proprietà precedente ha fatto un lavoro straordinario ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) Partita complicata per loche sfiderà la capolista. Il tecnico Vincenzo, alla vigilia del match presenta la partita di domani sera: "Siamo consapevoli di affrontare la prima della classe, una squadra insoprattutto mentale, hanno grandi giocatori con tanta qualità da mettere in campo. Ci aspetta l'ennesima sfida da affrontare con laattenzione e. Vogliamo dare continuità alla bella prestazione dello scorso turno con il Sassuolo e infatti abbiamo lavorato conintensità e preparato questa sfida conserenità".NUOVA PROPRIETA' - "Adesso è tutto ufficiale ma questo passaggio non compromette il nostro lavoro. La proprietà precedente ha fatto un lavoro straordinario ...

sportli26181512 : #Spezia, Italiano: 'I rigori al Milan? Attaccano in tanti e se li guadagnano...': Il tecnico: 'Affrontiamo una squa… - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Il Milan è in grande condizione ma va affrontato con concentrazione massima' -… - sportli26181512 : Spezia-Milan, fattore campo al contrario? Doppio tris del Diavolo ai liguri: Spezia-Milan, fattore campo al contrar… - Spezia_1906 : ?? 'Non ho rimpianti, lascio un club virtuoso' Poi parla di Italiano ?? 'Platek ha offerto tutte le garanzie giuste' - 1889milan : RT @MilanNewsit: Spezia, Italiano: 'I rigori a favore del Milan? E' una squadra che attacca tantissimo' -