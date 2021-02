SBK: Rea in pista con la nuova kawa a Jerez (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le condizioni del tempo non hanno fermato l’alfiere kawasaki Johnny Rea che sfruttando il miglioramento del meteo è sceso in pista l’ultimo giorno dei test di Jerez. In pista con lui i piloti con la Ducati Panigale V4S (tra cui Pecco Bagnaia e Jack Miller) e le motoGp di Pirro e Bradley. Il pilota kawasaki ha collezionato la bellezza di 40 giri segnando come miglior tempo 1’40?6. Il record non era l’obiettivo della giornata, ma bensì trovare il feeling e le giuste sensazioni con la nuova moto. Risultato che è stato raggiunto secondo quanto dichiarato dal cannibale: “abbiamo dovuto confermare alcuni componenti su cui abbiamo lavorato durante l’inverno e ho riscontrato la giusta fiducia. La pista non era in perfette condizioni perchè alcune curve erano ancora umide, ma ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le condizioni del tempo non hanno fermato l’alfieresaki Johnny Rea che sfruttando il miglioramento del meteo è sceso inl’ultimo giorno dei test di. Incon lui i piloti con la Ducati Panigale V4S (tra cui Pecco Bagnaia e Jack Miller) e le motoGp di Pirro e Bradley. Il pilotasaki ha collezionato la bellezza di 40 giri segnando come miglior tempo 1’40?6. Il record non era l’obiettivo della giornata, ma bensì trovare il feeling e le giuste sensazioni con lamoto. Risultato che è stato raggiunto secondo quanto dichiarato dal cannibale: “abbiamo dovuto confermare alcuni componenti su cui abbiamo lavorato durante l’inverno e ho riscontrato la giusta fiducia. Lanon era in perfette condizioni perchè alcune curve erano ancora umide, ma ...

italiaserait : SBK: Rea in pista con la nuova kawa a Jerez - corsedimoto : SUPERBIKE - Jonathan #Rea lascia Jerez con una giornata di test e buone sensazioni. Prossima uscita con la… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Jerez: Rea e la Kawasaki non si fermano, 40 giri tra Honda e Ducati: Johnny: 'Il lavoro svolto sulla nuova Kawasaki sta da… - gponedotcom : Jerez: Rea e la Kawasaki non si fermano, 40 giri tra Honda e Ducati: Johnny: 'Il lavoro svolto sulla nuova Kawasaki… - motosprint : #SBK, il meteo non convince #Rea: nemmeno un giro di pista per Jonathan a Jerez -