Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 22ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 22ª Giornata (12-15 febbraio 2021) Venerdì 12 febbraio Ore 20.45, BOLOGNA-BENEVENTO (SKY) Sabato 13 febbraio Ore 15.00, TORINO-GENOA (SKY) Ore 18.00, NAPOLI-JUVENTUS (SKY) Ore 20.45, SPEZIA-MILAN (DAZN e DAZN1) Domenica 14 febbraio Ore 12.30, ROMA-UDINESE (DAZN e DAZN1) Ore 15.00, CAGLIARI-ATALANTA (SKY) Ore 15.00, SAMPDORIA-FIORENTINA (DAZN e DAZN1) Ore 18.00, CROTONE-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, INTER-LAZIO (SKY) Lunedì 15 febbraio Ore 20.45, VERONA-PARMA (SKY)

