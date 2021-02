Phoebe Bridgers: quando spaccare una chitarra diventa una questione di genere (Di venerdì 12 febbraio 2021) Continua la polemica nei confronti di Phoebe Bridgers, musicista e cantautrice che nel Saturday Night Live ha cercato di spaccare la chitarra dopo la sua esibizione. Se per molti è un gesto tipico del rock and roll, per altri è stato fonte di polemiche più disparate. Particolarmente rilevante è stato il botta e risposta su Twitter fra David Crosby e la musicista. Il commento di David Crosby- Photo credits: web“Patetica” è stato il commento di David Crosby a proposito dell’esibizione della musicista Phoebe Bridgers, la quale si è esibita durante il Saturday Night Live e, alla fine di I Know the End, ha cercato di spaccare la chitarra contro uno dei monitor. Non si è fatta attendere la replica della cantante, che ha risposto con “stronzetto” al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Continua la polemica nei confronti di, musicista e cantautrice che nel Saturday Night Live ha cercato diladopo la sua esibizione. Se per molti è un gesto tipico del rock and roll, per altri è stato fonte di polemiche più disparate. Particolarmente rilevante è stato il botta e risposta su Twitter fra David Crosby e la musicista. Il commento di David Crosby- Photo credits: web“Patetica” è stato il commento di David Crosby a proposito dell’esibizione della musicista, la quale si è esibita durante il Saturday Night Live e, alla fine di I Know the End, ha cercato dilacontro uno dei monitor. Non si è fatta attendere la replica della cantante, che ha risposto con “stronzetto” al ...

yolman__ : @Abraxas_365 è phoebe bridgers........ - paunevermind : No se que le ha pasado a Phoebe Bridgers pero same - Ni_Matsu : RT @IlSignorPalomar: Anche in questa settimana è uscita tanta nuova musica e dalle 15 su @RadioQuar ascolteremo: - il nuovo, bel singolo di… - RadioQuar : RT @IlSignorPalomar: Anche in questa settimana è uscita tanta nuova musica e dalle 15 su @RadioQuar ascolteremo: - il nuovo, bel singolo di… - IlSignorPalomar : Anche in questa settimana è uscita tanta nuova musica e dalle 15 su @RadioQuar ascolteremo: - il nuovo, bel singolo… -