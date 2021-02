Motociclismo in lutto, è scomparso il pilota romano Aldeo Presciutti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Se n'è andato a 59 anni, scomparso prematuramente a causa di un infarto. Il Motociclismo saluta Aldeo Presciutti, ex pilota del Mondiale Superbike e del campionato italiano, esponente di spicco del ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Se n'è andato a 59 anni,prematuramente a causa di un infarto. Ilsaluta, exdel Mondiale Superbike e del campionato italiano, esponente di spicco del ...

4DIRTYACE : RT @Gazzetta_it: Motociclismo in lutto, è scomparso il pilota romano Aldeo Presciutti - ginugiola : RT @Gazzetta_it: Motociclismo in lutto, è scomparso il pilota romano Aldeo Presciutti - tizianacairati : RT @Gazzetta_it: Motociclismo in lutto, è scomparso il pilota romano Aldeo Presciutti - Gazzetta_it : Motociclismo in lutto, è scomparso il pilota romano Aldeo Presciutti - GabrielLurig : RT @motosprint: Motociclismo in lutto: è morto Aldeo #Presciutti -

Ultime Notizie dalla rete : Motociclismo lutto Motociclismo in lutto, è scomparso il pilota romano Aldeo Presciutti

Il motociclismo saluta Aldeo Presciutti, ex pilota del Mondiale Superbike e del campionato italiano, esponente di spicco del motociclismo romano e protagonista di un'epoca ancora intrisa del fascino ...

Motociclismo in lutto: è morto Aldeo Presciutti

Aldeo Presciutti non c'è più. Se n'è andato all'improvviso, per un infarto , dopo aver vissuto gli ultimi 25 anni su una sedia a rotelle dopo un incidente stradale nel quale non era lui a guidare. ...

Motociclismo in lutto: è morto Aldeo Presciutti Motosprint.it Motociclismo in lutto, è scomparso il pilota romano Aldeo Presciutti

IL RICORDO — Classe 1961, Presciutti aveva debuttato in World Sbk nel 1989, seconda stagione della serie lanciata l’anno prima dai fratelli Flammini. In sella alle sue Ducati ...

Motociclismo in lutto: è morto Aldeo Presciutti

Un infarto si è portato via il pilota romano Aldeo Presciutti: dal 1989 al 1995 aveva corso nel mondiale Superbike. Il ricordo di Davide Tardozzi: “Andava veramente forte” ...

Ilsaluta Aldeo Presciutti, ex pilota del Mondiale Superbike e del campionato italiano, esponente di spicco delromano e protagonista di un'epoca ancora intrisa del fascino ...Aldeo Presciutti non c'è più. Se n'è andato all'improvviso, per un infarto , dopo aver vissuto gli ultimi 25 anni su una sedia a rotelle dopo un incidente stradale nel quale non era lui a guidare. ...IL RICORDO — Classe 1961, Presciutti aveva debuttato in World Sbk nel 1989, seconda stagione della serie lanciata l’anno prima dai fratelli Flammini. In sella alle sue Ducati ...Un infarto si è portato via il pilota romano Aldeo Presciutti: dal 1989 al 1995 aveva corso nel mondiale Superbike. Il ricordo di Davide Tardozzi: “Andava veramente forte” ...