Morti nelle Rsa, violati i diritti umani degli anziani. La denuncia di Amnesty: personale carente e controlli quasi inesistenti. Serve un'inchiesta indipendente (Di venerdì 12 febbraio 2021) "Abbandonati". Questo il nome suggestivo del report di Amnesty International in merito alle residenze sanitarie assistenziali italiane dove si sono registrati innumerevoli decessi, con inevitabili strascichi giudiziari, e in cui l'importante Ong ha ravvisato "violazione dei diritti umani in cinque campi". I tasti dolenti segnalati nel rapporto fanno riferimento, come si legge nel testo, al "diritto alla vita, alla salute, alla non discriminazione, al non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e al rispetto della vita privata". Un'emergenza per la quale i rappresentanti di Amnesty, in audizione in commissione diritti umani in Senato, ritengono "fondamentale che, in aggiunta al lavoro che la magistratura sta conducendo sul territorio dalla primavera dello ..."

