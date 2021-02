Moratti: “Agnelli-Conte? Può capitare. Io non ho ma mandato a quel paese i tecnici bianconeri” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, dopo aver escluso un suo ritorno alla guida del club; si è soffermato sulla lite Agnelli-Conte che ha animato la semifinale di ritorno di Coppa Italia: “Una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, l’ex presidente dell’Inter, Massimo, dopo aver escluso un suo ritorno alla guida del club; si è soffermato sulla liteche ha animato la semifinale di ritorno di Coppa Italia: “Una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho maiun allenatore della Juventus”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FBiasin : #Moratti: “#Agnelli? Io non ho mai mandato a quel paese un allenatore della #Juventus”. La sottile ambivalenza di questa risposta. - Crocket81893187 : RT @FBiasin: #Moratti: “#Agnelli? Io non ho mai mandato a quel paese un allenatore della #Juventus”. La sottile ambivalenza di questa risp… - MundoNapoli : Moratti: “Scontro Agnelli-Conte? Si tratta di vecchie ruggini” - SilviaPrato1 : RT @CN29vfarsopoli: Moratti: “Non torno all’Inter. Agnelli? Io non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus' NESSUN ALLENA… - LukDer1995 : RT @FBiasin: #Moratti: “#Agnelli? Io non ho mai mandato a quel paese un allenatore della #Juventus”. La sottile ambivalenza di questa risp… -