Moioli | altro argento ai Mondiali | stavolta in coppia con Sommariva

Gazzetta_it : #Moioli, altro argento ai #Mondiali di #snowboard: stavolta in coppia con #Sommariva -

Unargento per Michelanei Mondiali di snowboard cross a Idre Fjall, in Svezia. Giovedì l'aveva conquistato nella prova individuale e aveva dedicato la medaglia a Sofia Goggia, questa volta ...... la bergamasca mette nel palmares unmetallo, il primo argento individuale. La vittoria è andata alla britannica Charlotte Bankes, che ha preceduto Michela(Cse) e la Ceca Eva Samkova, ...Stavolta l'oro sembrava vicino davvero. L'Italia con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva vince la medaglia d'argento nella finalissima per il titolo della prova a squadre di ...Snowboard, Mondiali Idre Fjall 2021: Michela Moioli e Lorenzo Sommariva conquistano l'argento nella gara a squadre, si tratta della seconda medaglia per l'Italia ...