Manfredi è in terapia intensiva, in condizioni critiche ma stabili (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'unità operativa complessa dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ha superato la notte, le condizioni sono sempre critiche, ma stabili. La prognosi rimane riservata. E' quanto si apprende da fonti sanitarie circa le condizioni dello scrittore trasferito ieri in elicottero dopo essere stato inizialmente trasportato al San Camillo di Roma proprio perché a Grosseto era disponibile una camera iperbarica dove poter essere trattato in seguito ad una intossicazione da monossido di carbonio. Lo scrittore era in casa con la scrittrice Antonella Prenner, di 47, rasferita all'Umberto I. I due si trovavano nell'appartamento dell'autore in via dei Vascellari 71, nel rione Trastevere a Roma. Il ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Lo scrittore Valerio Massimo, ricoverato nel reparto didell'unità operativa complessa dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ha superato la notte, lesono sempre, ma stabili. La prognosi rimane riservata. E' quanto si apprende da fonti sanitarie circa ledello scrittore trasferito ieri in elicottero dopo essere stato inizialmente trasportato al San Camillo di Roma proprio perché a Grosseto era disponibile una camera iperbarica dove poter essere trattato in seguito ad una intossicazione da monossido di carbonio. Lo scrittore era in casa con la scrittrice Antonella Prenner, di 47, rasferita all'Umberto I. I due si trovavano nell'appartamento dell'autore in via dei Vascellari 71, nel rione Trastevere a Roma. Il ...

