Malore Massimo Manfredi, sequestrata caldaia appartamento di fronte (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – E’ stata sequestrata la caldaia dell’appartamento in via dei Vascellari a Roma, di fronte a quello di Valerio Massimo Manfredi, dove ieri pomeriggio lo scrittore e’ stato trovato privo di sensi, insieme alla scrittrice e professoressa Antonella Prenner. Secondo le ipotesi investigative, il Malore dei due, ancora in gravi condizioni, potrebbe essere attribuibile ad una fuga di monossido di carbonio e per questo verranno effettuati accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco. Sulla vicenda indagano anche gli investigatori del commissariato Trastevere. Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – E’ stataladell’in via dei Vascellari a Roma, dia quello di Valerio, dove ieri pomeriggio lo scrittore e’ stato trovato privo di sensi, insieme alla scrittrice e professoressa Antonella Prenner. Secondo le ipotesi investigative, ildei due, ancora in gravi condizioni, potrebbe essere attribuibile ad una fuga di monossido di carbonio e per questo verranno effettuati accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco. Sulla vicenda indagano anche gli investigatori del commissariato Trastevere.

fmusolino : “Forza Valerio!” Raggiunto al telefono in serata, lo scrittore Marco Buticchi commenta a caldo - e con grande emoz… - orax1972 : RT @fmusolino: “Forza Valerio!” Raggiunto al telefono in serata, lo scrittore Marco Buticchi commenta a caldo - e con grande emozione - la… - ComuneZagarolo : Buona guarigione, Valerio Massimo Manfredi! Solo l'altro ieri sei venuto a Zagarolo a presentare il tuo ultimo libr… - comemusica : RT @fmusolino: “Forza Valerio!” Raggiunto al telefono in serata, lo scrittore Marco Buticchi commenta a caldo - e con grande emozione - la… - TassoneMT : RT @fmusolino: “Forza Valerio!” Raggiunto al telefono in serata, lo scrittore Marco Buticchi commenta a caldo - e con grande emozione - la… -