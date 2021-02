Lega: subito in campo aiuti per partite Iva nel settore sanitario (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – “Credo sia giunto il momento di dare voce a tutti, nessuno escluso, a maggior ragione a quelle figure che da anni lavorano in sanita’ e che da marzo dello scorso anno sono in prima linea nella lotta al covid.” “Parlo delle partite Iva impiegate nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali.” “Forse non tutti sanno che queste figure professionali subiscono delle limitazioni che vincolano la loro prestazione ad una sola struttura per effetto di una delle ordinanze regionali per la gestione dell’emergenza che e’ stata letta criticamente non solo dal punto di vista giuridico ma anche sindacale.” “Per questo motivo abbiamo presentato un’interrogazione urgente al fine di individuare immediatamente delle forme di sostegno economico che finora, e senza alcun motivo, non sono state ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – “Credo sia giunto il momento di dare voce a tutti, nessuno escluso, a maggior ragione a quelle figure che da anni lavorano in sanita’ e che da marzo dello scorso anno sono in prima linea nella lotta al covid.” “Parlo delleIva impiegate nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali.” “Forse non tutti sanno che queste figure professionali subiscono delle limitazioni che vincolano la loro prestazione ad una sola struttura per effetto di una delle ordinanze regionali per la gestione dell’emergenza che e’ stata letta criticamente non solo dal punto di vista giuridico ma anche sindacale.” “Per questo motivo abbiamo presentato un’interrogazione urgente al fine di individuare immediatamente delle forme di sostegno economico che finora, e senza alcun motivo, non sono state ...

