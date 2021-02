La Corte: "Dare il cognome del padre è retaggio patriarcale" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Federico Garau La Consulta si esprime su un caso presentanto dal tribunale di Bolzano: il sistema del cognome paterno "non è più compatibile con il principio costituzionale della parità tra uomo e donna" Dare ai figli il cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia? A quanto pare ne è convinta la Corte costituzionale, che arriva senza mezzi termini a definire tale sistema, utilizzato sino ad ora, come "una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna". Affermazioni pesanti, che non mancheranno di suscitare discussioni. Ancora una volta si torna a parlare di famiglia e parità, così come era avvenuto in merito alla questione genitore 1 e 2, tema ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Federico Garau La Consulta si esprime su un caso presentanto dal tribunale di Bolzano: il sistema delpaterno "non è più compatibile con il principio costituzionale della parità tra uomo e donna"ai figli ilpaterno èdi una concezionedella famiglia? A quanto pare ne è convinta lacostituzionale, che arriva senza mezzi termini a definire tale sistema, utilizzato sino ad ora, come "una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna". Affermazioni pesanti, che non mancheranno di suscitare discussioni. Ancora una volta si torna a parlare di famiglia e parità, così come era avvenuto in merito alla questione genitore 1 e 2, tema ...

