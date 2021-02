Jennifer Aniston e gli auguri di Justin Theroux, lasciarsi da «migliori amici» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una foto in bianco e nero ai piedi di una scala, con un cuoricino rosso e la lettera B, probabilmente l’iniziale di un nomignolo affettuoso. Così Justin Theroux ha augurato buon compleanno alla sua ex moglie, Jennifer Aniston, che poche ore fa ha spento 52 candeline. Il dolce pensiero dell’attore, che ha pubblicato il post nelle story Instagram, conferma che il rapporto tra i due resta ottimo, nonostante la separazione. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una foto in bianco e nero ai piedi di una scala, con un cuoricino rosso e la lettera B, probabilmente l’iniziale di un nomignolo affettuoso. Così Justin Theroux ha augurato buon compleanno alla sua ex moglie, Jennifer Aniston, che poche ore fa ha spento 52 candeline. Il dolce pensiero dell’attore, che ha pubblicato il post nelle story Instagram, conferma che il rapporto tra i due resta ottimo, nonostante la separazione.

DonnaModerna : Per lei il tempo sembra proprio non passare... tanti auguri alla splendida JENNIFER ANISTON per i suoi 52 anni! ????… - Jass_Lopes : RT @testasullescale: jennifer aniston ha deciso di non invecchiare e io accetto la sua scelta 2000 2020 https:… - mgraziarin : I segreti sono gli stessi di Madonna, Jennifer Lopez, Demi Moore, ecc ecc. Si chiamano soldi. '52 anni e non sent… - hobiesound : RT @testasullescale: jennifer aniston ha deciso di non invecchiare e io accetto la sua scelta 2000 2020 https:… - itsme_marti : RT @testasullescale: jennifer aniston ha deciso di non invecchiare e io accetto la sua scelta 2000 2020 https:… -