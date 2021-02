contasolosudite : RT @gfvipsondaggi1: Pierpaolo è il tuo vip preferito? #gfvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Pierpaolo fa una scenata di gelosia a Giulia - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip, primi problemi per Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi - infoitcultura : Grande Fratello Vip: le urla fuori dalla casa fanno crollare Pierpaolo Pretelli - EireenViolet : Urla al GF Vip:“Abraham è ancora innamorato di te!” La reazione di Giulia e Pierpaolo! – VIDEO 'Giulia,Abraham è an… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pierpaolo

in foto:Pretelli La bugia urlata aPretelli al Gf" Pier, tuo figlio nn guarda più la tv a causa di Giulia ", è la falsità urlata a Pretelli poche ore fa dall'esterno della ...Non c'è tregua per Giulia Salemi ePretelli al GF. Da quando sono una coppia a tutti gli effetti, i due concorrenti sono costretti a fare i conti con lo scetticismo di tanti nonostante si siano dichiarati più volte ...Gf Vip, Pierpaolo e Giulia: il 'parente' torna a parlare, come la prenderanno? Ecco cosa è successo nelle ultime ore.Urla fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip contro la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. “Tuo figlio non guarda più la tv a causa di Giulia”, hanno urlato a Pretelli, un’informaz ...