Elisabetta Canalis si è vaccinata contro il Covid-19 | «Potrò riabbracciare mia madre»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) In queste ore, attraverso delle storie Instagram,ha comunicato ai suoi oltre 2,8mil followers di essersiil-19. L’ex velina di Striscia la Notizia ha ricevuto sia la prima che la seconda dose del vaccino Moderna. La somministrazione è avvenuta a Los Angeles, città in cui abita da alcuni anni con suo marito Brian Perri e con la loro piccola principessa Skyler Eva Perri. La showgirl ora si dice pronta asua, la quale vive in Italia. Le due donne non si vedono da diverso tempo proprio a causa della pandemia. Restare lontano dai propri affetti è davvero difficile. L’amore di una mamma è qualcosa di insostituibile. Leggi anche –>svela passione “segreta”: ...

MediasetTgcom24 : Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid: “Posso riabbracciare mia madre” #elisabettacanalis… - ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Elisabetta Canalis si vaccina contro il Covid: 'Posso riabbracciare mia mamma'' su Mediaset Play… - naoakikuroda : RT @Corriere: Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid: «Ora posso finalmente riabbracciare mia madre» - VanityFairIt : «Posso riabbracciare mia madre» - Italia_Notizie : Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid-19: «Mi è sembrata la fine di un incubo. Ora volo da mia madre» -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

"Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto" scrivepostando gli scatti da Los Angeles durante la vaccinazione anti - Covid. La ex velina ha ricevuto in California la dose di Moderna e ora finalmente programma il viaggio in Italia ...si è vaccinata negli Stati Uniti. Lo fa sapere lei stessa tramite delle storie pubblicate su Instagram. In un ...“Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto” scrive Elisabetta Canalis postando gli scatti da Los ...Elisabetta Canalis si è vaccinata negli Stati Uniti. Lo fa sapere lei stessa tramite delle storie pubblicate su Instagram. In un ...