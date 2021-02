Draghi atteso al Colle con squadra ministri, M5s si spacca dopo voto su Rousseau (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le ultime notizie sul governo Draghi del 12 febbraio: il Movimento 5 Stelle vota Sì, su Rousseau, per il sostegno all’esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce. Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul governo Draghi: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Le urne sono rimaste aperte dalle 10 fino alle 18: i risultati sono attesi entro un’ora circa dalla chiusura delle votazioni. “La democrazia del Movimento passa per il voto degli iscritti che è vincolante”, ha detto il capo politico M5s Vito Crimi commentando il voto su Rousseau. “Il lavoro più difficile ora sarà esprimere questo mandato che ci hanno dato gli iscritti. Siamo pronti a metterci al lavoro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le ultime notizie sul governodel 12 febbraio: il Movimento 5 Stelle vota Sì, su, per il sostegno all’esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce. Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaformache hanno espresso il lorosul governo: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Le urne sono rimaste aperte dalle 10 fino alle 18: i risultati sono attesi entro un’ora circa dalla chiusura delle votazioni. “La democrazia del Movimento passa per ildegli iscritti che è vincolante”, ha detto il capo politico M5s Vito Crimi commentando ilsu. “Il lavoro più difficile ora sarà esprimere questo mandato che ci hanno dato gli iscritti. Siamo pronti a metterci al lavoro ...

orizzontescuola : Nuovo governo, Draghi atteso per oggi al Quirinale. Giuramento sabato mattina? Gli ultimi aggiornamenti - infoitinterno : Draghi atteso in Quirinale con la lista dei ministri - MassimGiannini : RT @LaStampa: Da questa mattina a stasera ogni ora per #Draghi sarà buona per salire al Colle a sciogliere la riserva, con la squadra del g… - donato_mulargia : RT @LaStampa: Da questa mattina a stasera ogni ora per #Draghi sarà buona per salire al Colle a sciogliere la riserva, con la squadra del g… - MG462gm : -