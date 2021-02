Covid – 19, è utile indossare due mascherine? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si sta parlando di due dispositivi di protezione Ormai a quasi un anno esatto dalla pandemia sappiamo quasi a memoria (anche se c’è chi ancora poco incline al rispetto delle norme) le regole da seguire: distanziamento sociale e indossare il più possibile le mascherine oltre al lavaggio costante della mani. In Italia e quasi in tutto il mondo è diventato obbligatorio indossare mascherine anche all’aperto. Ora, con l’avvento delle varianti, da quella brasiliana a quella inglese, si sta diffondendo la credenza che indossare due mascherine sia utile. È davvero così? A tal proposito è stato diffuso un importante studio dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC – Centers for Disease Control and Prevention). Secondo questa ricerca, se ad esempio, si usa ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si sta parlando di due dispositivi di protezione Ormai a quasi un anno esatto dalla pandemia sappiamo quasi a memoria (anche se c’è chi ancora poco incline al rispetto delle norme) le regole da seguire: distanziamento sociale eil più possibile leoltre al lavaggio costante della mani. In Italia e quasi in tutto il mondo è diventato obbligatorioanche all’aperto. Ora, con l’avvento delle varianti, da quella brasiliana a quella inglese, si sta diffondendo la credenza cheduesia. È davvero così? A tal proposito è stato diffuso un importante studio dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC – Centers for Disease Control and Prevention). Secondo questa ricerca, se ad esempio, si usa ...

PaoloCaioni : RT @MassimoUngaro: La pandemia #Covid19,nonostante gli sforzi enormi del personale sanitario e dei ricercatori con i vaccini, non è sconfit… - 16_opamp : RT @MassimoGalli51: Con gli Ordini dei Medici della Lombardia abbiamo redatto un vademecum per la cura delle persone con #Covid_19 non ospe… - sferriam : RT @MassimoGalli51: Con gli Ordini dei Medici della Lombardia abbiamo redatto un vademecum per la cura delle persone con #Covid_19 non ospe… - mauriziosantin : RT @MassimoUngaro: La pandemia #Covid19,nonostante gli sforzi enormi del personale sanitario e dei ricercatori con i vaccini, non è sconfit… - ItaliaViva : RT @MassimoUngaro: La pandemia #Covid19,nonostante gli sforzi enormi del personale sanitario e dei ricercatori con i vaccini, non è sconfit… -