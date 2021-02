“Chiara Ferragni ha copiato i Moon Boot e dovrà risarcire”, lo dice il Tribunale (Di venerdì 12 febbraio 2021) I Moon Boot sono gli stivali da neve per antonomasia. Da decenni intere generazioni di italiani usano il termine commerciale, Moon Boot appunto, per intendere tutta la categoria dei doposci. Così iconici da essere immediatamente riconoscibili, sono stati ideati da Giancarlo Zanatta nel 1969. In quegli anni di conquista dello spazio, il fondatore del calzaturificio Tecnica, estremamente ammaliato dalle imprese galattiche dell’uomo, si era ispirato agli stivali spaziali indossati dagli astronauti per creare i suoi modelli. Tanto amati quanto copiati… anche da Chiara Ferragni. Tecnica porta Chiara in Tribunale Considerati un’opera di design industriale, i Moon Boot sono protetti dalle norme che regolano il diritto ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Isono gli stivali da neve per antonomasia. Da decenni intere generazioni di italiani usano il termine commerciale,appunto, per intendere tutta la categoria dei doposci. Così iconici da essere immediatamente riconoscibili, sono stati ideati da Giancarlo Zanatta nel 1969. In quegli anni di conquista dello spazio, il fondatore del calzaturificio Tecnica, estremamente ammaliato dalle imprese galattiche dell’uomo, si era ispirato agli stivali spaziali indossati dagli astronauti per creare i suoi modelli. Tanto amati quanto copiati… anche da. Tecnica portainConsiderati un’opera di design industriale, isono protetti dalle norme che regolano il diritto ...

