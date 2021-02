C’è un nuovo video dell’arresto della bambina afroamericana a Rochester a cui era stato spruzzato addosso spray urticante (Di venerdì 12 febbraio 2021) Giovedì il dipartimento della polizia di Rochester, città nello stato di New York, negli Stati Uniti, ha diffuso un nuovo video relativo all’arresto dello scorso 29 gennaio di una bambina afroamericana a cui poi era stato spruzzato addosso spray urticante. Leggi su ilpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Giovedì il dipartimentopolizia di, città nellodi New York, negli Stati Uniti, ha diffuso unrelativo all’arresto dello scorso 29 gennaio di unaa cui poi era

c_appendino : Personalmente auspico la formazione del Governo e che il Movimento 5 Stelle ne faccia parte, facendo sentire la sua… - paolaturci : Domani sera su rai tre c’è il nuovo show d Giallini e Panariello. Marco, musicista e grande conoscitore di bella mu… - c_appendino : Mobilità ciclabile: Torino ha ottenuto un nuovo riconoscimento da @fiabonlus per il suo impegno a favore delle due… - dariosci1 : RT @mirabellamic: Che c’è di nuovo? Il sole che sorge. Per me è sempre una splendida novità. Buongiorno a tutti - francesco_c_69 : RT @GuidoCrosetto: Donald Trump è stato cacciato da Twitter a vita, con un divieto permanente e non potrà nemmeno creare un nuovo account.… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è nuovo Totoministri, c’è anche la quota Conte. Italia Viva punta a quattro ministeri Corriere della Sera