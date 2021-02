C’è un anticorpo monoclonale che potrebbe ridurre la mortalità per Covid-19 (Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: Miguel Á. Padriñán via Pixabay)Il tocilizumab, un anticorpo monoclonale utilizzato nell’artrite reumatoide, potrebbe essere il secondo farmaco ampiamente efficace nei casi gravi di Covid-19, oltre al desametasone – il primo salvavita identificato contro il coronavirus. A mostrare il risultato è il più vasto studio clinico, chiamato Recovery, sulle terapie per il Covid, condotto dall’università di Oxford e da altre università inglesi, per ora non peer reviewed ma pubblicato in preprint su medRxiv. Il trial potrebbe aver individuato il secondo farmaco – il tocilizumab, appunto – che riduce la mortalità per Covid-19. L’anticorpo monoclonale tocilizumab Il tocilizumab è già studiato da tempo contro il coronavirus e ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: Miguel Á. Padriñán via Pixabay)Il tocilizumab, unutilizzato nell’artrite reumatoide,essere il secondo farmaco ampiamente efficace nei casi gravi di-19, oltre al desametasone – il primo salvavita identificato contro il coronavirus. A mostrare il risultato è il più vasto studio clinico, chiamato Recovery, sulle terapie per il, condotto dall’università di Oxford e da altre università inglesi, per ora non peer reviewed ma pubblicato in preprint su medRxiv. Il trialaver individuato il secondo farmaco – il tocilizumab, appunto – che riduce laper-19. L’tocilizumab Il tocilizumab è già studiato da tempo contro il coronavirus e ...

