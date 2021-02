Apple dice di puntare tutto sulla privacy Ma a modo suo

Leggi su wired

(Di venerdì 12 febbraio 2021)Store galleggiante Credit: Javan Ng, via Twitter (screenshot)Lanon è mai stata così tanto al centro delle discussioni come in questo periodo. Sul piano internazionale la grande battaglia di questi giorni si giocae Facebook, per via dei prossimi aggiornamenti del sistema operativo iOS. A lanciare l’ultima sferzata è stato direttamente Tim Cook, amministratore delegato di, e per farlo ha scelto una data e un’occasione precisa, il 28 gennaio, la giornata europea dedicata alla protezione dei dati. Quel giorno di 40 anni fa fu introdotta dal Consiglio d’Europa la Convenzione numero 108, che tutela inpiù approfondito il diritto alla protezione dei dati, già introdotto con l’articolo 8 della Carta europea dei diritti fondamentali, firmata a Roma nel 1950. Da 14 anni in quei ...