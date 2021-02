Uomini e Donne 11 febbraio | le anticipazioni di oggi del Trono Classico e del Trono Over

Leggi su italiasera

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Davide ha scelto Chiara, ora è ufficiale. Nella puntata di ieri diè andata in onda la scelta del tronista. Aspettata da molti, ma non scontata. Chiara e Beatrice, infatti, hanno tenuto in dubbio per molto tempo il giovane pugliese, la cui scelta alla fine è ricaduta su Chiara, con cui, come mostra un Tweet della trasmissione, è già iniziata una storia d’amore lontana dalle telecamere e sugellata da un bacio a favor di fotografo. Come svelano ledel Vicolo delle News, nella puntata di, giovedì 11, la protagonista della puntata dovrebbe essere Gemma Galgani. La dama torinese entrerà in studio con due piume, con l’intenzione di far capire che ha deciso di essere più leggera. Questo perché in studio in molti le hanno fatto notare di essere ormai troppo ancorata ...