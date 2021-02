Ugl | assenza Ama-Comune in commissione vergognosa

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Oggi si e’ svolta latrasparenza che doveva discutere dei bilanci di AMA 2017/2018/2019 ancora non approvati, ma evidentemente per la Giunta Raggi non si tratta di una questione di grande rilevanza vista l’dell’ Assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle Partecipate Lemmetti e dell’Assessora ai Rifiuti Ziantoni, una diserzione che dimostra la totale inadeguatezza di questa Giunta alla gestione della questione AMA che tra avvicendamenti al vertice e mancanza di pianificazione non approva i bilanci dal 2018, uno schiaffo al decoro della Capitale e ai cittadini onesti che pagano la TARI”. Cosi’ Ermenegildo Rossi Segretario UGL di Roma e Provincia, a cui fa eco Stefano Andrini Segretario Nazionale UGL Partecipate e Servizi Ambientali: “È vergognoso come vertici di AMA e il collegio sindacale non si siano ...