Ufficio postale in viale San Daniele | a Udine chiuso dal 16 al 20 febbraio

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Poste Italiane comunica che da martedì 16 a sabato 202021 l’di3, sito inSan, a, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti. Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, i residenti potranno rivolgersi all’di4, sito in via Forni di Sotto, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; all’diCentro, sito in via Vittorio Veneto, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ...

mariapiaderos : @DiegoDeSilva3 Approfonditi studi scientifici hanno provato che questi tappi filtrano le infezioni proteggendo dal… - MarcoF2k20 : @WebPoste ad una settimana dal rinnovo, nonostante risulti abilitata per tutti i servizi di pagamento online, la mi… - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Assalto all’ufficio postale di Licola Borgo: devastato il bancomat – LE FOTO - petalsunoo_ : Sicuramente quella ha spedito la pc senza cap ( si sono talmente stupida da averlo dimenticato) e così Sicuramente… - VivereRimini : Ufficio postale di Corpolò, l'Amministrazione scrive a Poste Italiane per un prolungamento degli orari della filial… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficio postale

L'di Serravalle (comune di Ala) sarà aperto tre mattine la settimana. Anche gli uffici postali di Molina di Ledro, Cunevo e Sarche saranno aperti per tre mattine la settimana. Sarà ...Il sindaco di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo, e i rappresentanti di Poste Italiane si sono incontrati per confrontarsi sull'operatività dell'di via Matteo Cosentino. Il Primo Cittadino, come anticipato in precedenti interlocuzioni, ha fatto presente la necessità di rivedere la configurazione dei locali in maniera ...Maura Delle Case / udine Time-out. Le lunghe file fuori dagli uffici postali, con anziani costretti ad attendere, in piedi, al freddo, in molti casi per decine e decine di minuti, sono la goccia che h ...POZZUOLI - Assalto nella notte all'ufficio postale di Licola Borgo dove una banda di ladri ha tentato di portare via il bancomat. Armati di arnesi da scasso hanno provato a sradicare il dispositivo au ...