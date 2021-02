Tokyo 2021, il presidente del Comitato giapponese Yoshiro Mori pronto a dimettersi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Yoshiro Mori, vicino alle dimissioni? Sembrerebbe di sì. Le sue dichiarazioni sulla tendenza delle donne a “parlare eccessivamente durante le riunioni”, giudicate sessiste da più parti, potrebbero avere delle ripercussioni sul suo ruolo. Stando a quanto anticipato dai media nipponici, infatti, l’ex premier 83enne con ogni probabilità comunicherà la sua decisione domani, in occasione della riunione straordinaria del direttivo. Una situazione che si è aggravata dopo le valutazioni critiche espresse da uno dei principali sponsor della rassegna a Cinque Cerchi, ovvero la Toyota. A ciò va aggiunto anche il rifiuto da parte della governatrice di Tokyo a prendere parte all’incontro a quattro del 17 febbraio con il ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildelorganizzatore delle Olimpiadi di, vicino alle dimissioni? Sembrerebbe di sì. Le sue dichiarazioni sulla tendenza delle donne a “parlare eccessivamente durante le riunioni”, giudicate sessiste da più parti, potrebbero avere delle ripercussioni sul suo ruolo. Stando a quanto anticipato dai media nipponici, infatti, l’ex premier 83enne con ogni probabilità comunicherà la sua decisione domani, in occasione della riunione straordinaria del direttivo. Una situazione che si è aggravata dopo le valutazioni critiche espresse da uno dei principali sponsor della rassegna a Cinque Cerchi, ovvero la Toyota. A ciò va aggiunto anche il rifiuto da parte della governatrice dia prendere parte all’incontro a quattro del 17 febbraio con il ...

