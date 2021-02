Recensione Olija | un viaggio piacevolmente intenso

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Scopriamoin questa, un videogioco fatto di oscure presenze in un mondo dai toni pirateschi e orientali Devolver Digital è uno di quegli editori da tenere sempre sott’occhio. Un publisher che ci ha molto spesso fatto scoprire piccole perle di gameplay e narrazione, molte di queste possibili unicamente nel mondo dei piccoli sviluppatori. Con, titolo sviluppato da Skeleton Crew Studio, ci troviamo di fronte a un altro videogioco davvero interessante con molto da dire e poco tempo per farlo, scopriamolo insieme in questa. L’odissea di un pirata Capita spesso, specialmente nel periodo più recente, di trovarsi tra le mani videogiochi particolarmente complessi e ampi. Per quanto bello e curato un Assassin’s Creed Valhalla ad esempio necessita di un minimo di impegno nel saper gestire ...

La forza diè infatti nel ritmo del gameplay, nel design dei livelli e nel modo in cui al giocatore è data la possibilità di essere creativo nei combattimenti. Come accennato, l'Arpione è l'..